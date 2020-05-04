Darbe iddiaları sonrası flaş gelişme! Katar'da çatışma çıktı

Katar’da darbe girişimi gerçekleştiği iddia edildi. Başkent Doha’da şiddetli çatışmaların olduğu belirtiliyor. Çatışma bölgelerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Uluslararası ajanslar ve Katar yerel kaynaklarının geçtiği haberlere göre Katar’da darbe girişiminde bulunuldu. Başkent Doha’nın Al-Wakra bölgesinde sabahın erken saatlerinde yaşanan hareketlilikte silah seslerinin yükseldiği ve şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Hedefte Al Sani var

Direkt olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin hedef alındığı öğrenilirken, Katar istihbaratının darbecilere karşılık verdiği ve gözaltıların olduğu ifade edildi.

Helikopterler havalandı

Çatışma bölgelerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve emniyet güçlerinin darbecilerle ilişkili olduğu belirlenen noktalara baskınlar düzenlediği belirtildi.