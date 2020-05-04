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Sevindirici haberler geliyor! Yeni koronavirüs vakası görülmeyen iller!

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TÜRKİYE 'nin koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Bazı illerden sevindirici haberler gelmeye başladı. Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli, Artvin ve Sivas'ta artık korona vakası yok. Sivas'ta, son 3 gün içinde koronavirüs vakası tespit edilmedi. Halk, bu duruma sevinirken, yetkililer de kurallara uyulmaya devam edilmesi çağrısı yaptı.

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Sivas Valiliği'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımla kentte son 3 gündür koronavirüs vakasına rastlanılmadığı duyuruldu. Valiliğin açıklamasında, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz" denildi. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan iller arasında olmamasına rağmen tedbirlerin yoğun olarak uygulandığı Sivas'ta, bir süre önce de maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

Camilerden anons yapıldı
Son 3 günde vaka görülmemesinin rehavete yol açmaması için de uyarılara devam edildi. Kentte öğle ezanının ardından tüm camilerden, bahar ayı ile birlikte halkın sokağa çıkma eğiliminin artabileceği uyarısı yapılarak, koronavirüs ile etkin mücadele için tedbirlere uyulması çağrısı yinelendi. Son 3 günde vakaya rastlanmamasından memnun olan Sivaslılar, şehirde koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede olduğunu belirtti. Kentte yaşayanlar, valiliğin belirlediği kurallara azami ölçüde uymaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Artvin'de 17 gündür yeni vaka yok
Artvin’de, vaka sayısı sıfırlandı. Korona nedeniyle tedavi gören hastalar taburcu olurken, 17 gündür pozitif vakaya rastlanmadı. Kentte vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, sokaklar neredeyse tamamen boşaldı.

5 korona hastası hayatını kaybetti
Toplamda 857 testin yapıldığı Artvin’de, vaka sayısı 39, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 5 olarak belirlendi. Kentin Arhavi, Murgul ve Ardanuç ilçelerinde ise şu ana kadar koronavirüs tanısı konulmuş hasta bulunmuyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Ali Dündar, ”Artvin, koronavirüs yönünden kendini sterilize etti, diyebiliriz.” dedi.

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