Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz vermişti Twitter'dan fotoğraflar paylaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Geçtiğimiz yıl 2 kez ziyaret ettiğimiz Bodrum'da, kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık" dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü arttırılarak “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilmesiyle birlikte bölgedeki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin her noktasındaki denetimleri sürdüklerini, imara aykırı, doğal güzellikleri bozan yapıların tespit ve yıkım çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

"38 projede 499 yapının yıkımını tamamladık"

Geçen yıl Bodrum'u iki kez ziyaret ettiğini belirten Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bodrum'da kıyı ve koylarda denetimler gerçekleştirmiş, imara aykırılıklar taşıyan yapıların yıkılacağı sözünü vermiştik. Muğla'da 18 projede 499 yapının yıkımını tamamladık, yapı sahiplerine idari para cezaları uyguladık. Son olarak dünyada nadir türlerden biri sayılan Akdeniz foklarının evi Bodrum Küdür Yarımadası'nın koruma statüsü artırılarak Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilmesiyle birlikte buradaki plaj işletmeleri ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdik.

Yerel yönetimlerimizden beklentimiz, başta korunan alanlarımız olmak üzere imara aykırı yapılarla ilgili gerekli idari işlemi kararlılıkla yapmaları. Kaçak yapıyla mücadeleyi belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz.‬ Doğal güzelliklerimizi geleceğe en güzel haliyle bırakacağız."