Sokağa çıkma yasağını delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası

NEVŞEHİR’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle evinin önünde oynayan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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Türkiye’de salgın ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanırken daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.

4 yaşında 3 bin 150 lira ceza yedi

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından evinin önünde oynayarak sokağa çıkma kısıtlamasını delen 4 yaşındaki Yavuz Selim isimli çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Kapıda oynuyordu

Küçük çocuklarına evinin kapısında oynamasından dolayı 3 bin 150 lira para cezası kesilen ailesi ise şok yaşadı.