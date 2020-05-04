Kemal Kılıçdaroğlu'na "mermili tehdit" paylaşımı hakkında suç duyusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, sosyal medyadan bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP'li isimleri tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Kılıçdaroğlu'nun avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu etiketleyerek tehdit eden AK Parti Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nda

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, şu ifadeleri kullandı.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki şüpheli Mehmet Emin Göç'ün suç konusu paylaşımları tek başına hazırlama ve suç işleme iradesini ortaya koyma olasılığı bulunmamaktadır.

Şüpheli kendisini yönlendiren ve azmettirenlerin etkisi altında yüklenen suçları işlemiştir. Şüphelinin kişiliğini, yaşam biçimini, sosyolojik ve psikolojik durumunu iyi bilen yakınları ve komşuları tarafından bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler bu veriyi açığa çıkarmaktadır. Bu çerçevede bu iddiayı aydınlatmak üzere yeterli ve sağlıklı araştırma yapılması gerekliliği tartışmasız bulunmaktadır.

"Ölümle tehdide yönelik kastını açıkça ortaya koymuştur"

Şüpheli paylaştığı fotoğrafta her bir mermi üzerine ayrı ayrı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve diğer Cumhuriyet Halk Partililerin ismini işaretleyerek (bir anlamda mermileri özgüleyerek) ölümle tehdide yönelik kastını açıkça ortaya koymuştur. Ayrıca şüphelinin paylaşımlarında halkın bir kesimini CHP ve HDP'lilere karşı kin ve nefretle kışkırtmaya çalıştığı, dolayısıyla "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçunun bütün unsurları oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Dava açılması talebi

Suç konusu paylaşımlarla Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Silahla Tehdit suçları işlenmiş olduğundan şüpheli Mehmet Emin Göç ve onu azmettirenler hakkında derhal soruşturma başlatılmasını, öncelikle azmettirenlerin açığa çıkarılmasını, sonrasında tüm ilgililer hakkında yüklenen suçlardan kamu davalarının açılmasını talep eder, bilgilerinize saygı ile sunarız.