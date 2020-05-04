HABER /  POLİTİKA
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Kemal Kılıçdaroğlu'na "mermili tehdit" paylaşımı hakkında suç duyusu

ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, sosyal medyadan bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP'li isimleri tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

Abone ol

Kılıçdaroğlu'nun avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu etiketleyerek tehdit eden AK Parti Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nda

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, şu ifadeleri kullandı.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki şüpheli Mehmet Emin Göç'ün suç konusu paylaşımları tek başına hazırlama ve suç işleme iradesini ortaya koyma olasılığı bulunmamaktadır.

Şüpheli kendisini yönlendiren ve azmettirenlerin etkisi altında yüklenen suçları işlemiştir. Şüphelinin kişiliğini, yaşam biçimini, sosyolojik ve psikolojik durumunu iyi bilen yakınları ve komşuları tarafından bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler bu veriyi açığa çıkarmaktadır. Bu çerçevede bu iddiayı aydınlatmak üzere yeterli ve sağlıklı araştırma yapılması gerekliliği tartışmasız bulunmaktadır.

"Ölümle tehdide yönelik kastını açıkça ortaya koymuştur"

Şüpheli paylaştığı fotoğrafta her bir mermi üzerine ayrı ayrı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve diğer Cumhuriyet Halk Partililerin ismini işaretleyerek (bir anlamda mermileri özgüleyerek) ölümle tehdide yönelik kastını açıkça ortaya koymuştur. Ayrıca şüphelinin paylaşımlarında halkın bir kesimini CHP ve HDP'lilere karşı kin ve nefretle kışkırtmaya çalıştığı, dolayısıyla "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçunun bütün unsurları oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Dava açılması talebi

 Suç konusu paylaşımlarla Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Silahla Tehdit suçları işlenmiş olduğundan şüpheli Mehmet Emin Göç ve onu azmettirenler hakkında derhal soruşturma başlatılmasını, öncelikle azmettirenlerin açığa çıkarılmasını, sonrasında tüm ilgililer hakkında yüklenen suçlardan kamu davalarının açılmasını talep eder, bilgilerinize saygı ile sunarız.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ücretsiz dağıtılan maskeler koronavirüsten korumuyor mu? Telsiz maske korumaz! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşar Esad'ın ailesinde büyük gerilim! Çok sayıda gözaltı var
Karius'tan Beşiktaş'a tepkili veda: Utanç verici
Sevindirici haberler geliyor! Yeni koronavirüs vakası görülmeyen iller!
Türkiye'yi ilgilendiren koronavirüs kararları! Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz vermişti Twitter'dan fotoğraflar paylaştı
İBB askıda fatura uygulaması! Ekrem İmamoğlu detayları açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da hayırseveriş adamı veresiye defterindeki borçları kapattı
Karabük'te cinsleri farklı kalpleri bir beraber yatıp beraber kalkıyorlar
Hıdırellezde gül ağacına dilek gömmek ne zaman 2020
Ürgüp'te evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası
Adıyaman'da Yeşilova köyü karantinaya alındı 1'i çocuk 3 vaka var
Fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet cevabı ne diyor?
Yorumlar