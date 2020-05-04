Ücretsiz dağıtılan maskeler koronavirüsten korumuyor mu? Telsiz maske korumaz!
Eczanelerden dağıtılan ücretsiz maskeye ulaşamayanlar hala büyük sıkıntı çekerken yeni bir tartışma başladı. Eczanelerden dağıtılan maskelerin büyük çoğunluğu telsiz. "Firmalar, telli maskeyi ihraç ediyor, telsiz maske vatandaşa dağıtılıyor" iddiası güçleniyor. Telsiz maske koronavirüsten korur mu?
Eczaneler, kamu kurumları veya posta aracılığıyla vatandaşa ücretsiz dağıtılan maskelerin önemli bölümünün telsiz olması tartışmaya neden oldu. İç piyasaya hibe şartıyla ihracat yasağı kaldırılan firmaların, ülke dışına kaliteli telli maske gönderip ince kumaşlı telsiz ürünleri yurt içinde dağıttıkları iddiası tepkiye yol açtı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sarp Üner, koronavirüs bulaşmasını ancak telli makelerin önleyebileceğini söyledi.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, yurt dışına maske ihracatı yasağının şartlı olarak kalkmasının ardından sosyal medyada, ihracatçı firmaların ülke dışına kaliteli ve telli maske gönderdikleri, ancak ihracat miktarı kadar yurt içine hibe edilen maskelerin telsiz, tülbent kadar ince yapıda olduğu iddia edilmeye başlandı.
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan maskelerin ücretsiz dağıtıldığı günden bu yana vatandaşa 250 milyon maske verildiğini belirterek, “Maalesef bu maskelerin büyük bir kısmı telsiz. Vatandaş da durumdan rahatsız ancak bu konuda yapılacak bir şey yok. Tekstil sektörünün henüz tam bir hazırlığı olmadığını tahmin ediyoruz” dedi.
'Bulaşmayı telli maske önler'
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sarp Üner de maskenin en önemli unsurunun yüze oturması olduğunu belirterek şunları söyledi: “Maske burnun üstünde, çenenin altında olmalı. İnsan yüzü farklı olduğu için her maske herkesin yüzüne tam olarak oturmaz. Maske telli olursa yüze oturur ve burun ile elmacık kemikleri arasındaki boşluklar ortadan kalkar. Yani maskenin telli olması en uygunu. Yüze tam oturmayan bir maske kişinin kendisini ya da çevresini koruduğu hissi vereceği için olumsuz yönde etkiler."