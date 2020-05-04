Karabük'te cinsleri farklı kalpleri bir beraber yatıp beraber kalkıyorlar

KARABÜK’te yaşayan bir ailenin sokaktan sahiplenip beslediği kedi ile köpeği arasındaki dostluk, görenlerin içini ısıtacak nitelikte.

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Safranbolu'ya bağlı Kuzyaka Köseler köyünde yaşayan Erol ailesinin baktığı 'Bıdık' isimli köpek ile 'Karam' isimli kedinin yakınlığı şaşırtıyor. Bıdık ve Karam bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor.

"Aynı kulübede yatıp aynı yemekten yiyorlar"

Kedi ve köpeğin sahibi Miraç Erol, "Bıdık'ı sokaktan aldım çok hastaydı. Ön bacakları eğriydi, koşamıyordu hatta yürümekte bile zorluk çekiyordu. 1 sene boyunca tedavi ettirdim. Şu an durumu gayet iyi. Ne isim verelim diye düşünürken eşim 'Bıdık' diye seslenmiş yemek vermek için o da bakınca ismi Bıdık kaldı. Kedimiz de sokak kedisi. Böylece dost oldular. Bunlar böyle sürekli yan yanalar. Beraber yatıp beraber kalkıyorlar. Aynı kulübede yatıp aynı yemekten yiyorlar" dedi.