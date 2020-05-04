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Adana'da hayırseveriş adamı veresiye defterindeki borçları kapattı

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Yardımsever, bakkala borcu olan 30 ailenin yaklaşık 5 bin liralık borcunu ödedi.

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Adana’nın Kozan ilçesinde gizemli bir yardımsever, veresiye defterlerindeki borçları ödedi.

Yardımsever, Bağlar ve Tavşantepe mahallerinde bulunan iki ayrı bakkala giderek vatandaşın veresiye defterlerindeki borçlarını kapattı.

Söz konusu kişi, bakkalı isminin açıklanmaması için tembihledi.

İlk başta inanamadı 

Bakkal Ömer Küçükakçalı, vatandaşın borçlarını ödemek isteyen gizemli yardımseverin talebini duyunca ilk başta inanamadığını söyledi.

30 ailenin yaklaşık 5 bin liralık alacağının bir kalemde silindiğini söyleyen Küçükakçalı, “Allah razı olsun, bayramı fırsat bilerek bir iş insanı telefon açtı. Defterinizde maddi sıkıntısı olan borcu olan var mı? dedi. Çok yüklü bir miktar çıktı. Ben bunun hepsini değil de bir kısmını ödeyebilirim dedi.

"Sağ elin verdiğini sol el görmesin''

En az 5 bin lirasını ödedi, yaklaşık 30 ailenin borcunu ödedi. Aileleri aradık söyledik. Çok mutlu oldular. Ramazan ayında bayramı yaşadılar. İsminin söylenmesine istemedi. Sağ elin verdiğini sol el görmesin. Belki örnek olur bir başka hayırsever başka bir marketin borcunu öder.” dedi.

"İlk konuştuğumda inanamadım'' 

Vatandaşların maddi durumu iyi olmadığı için alacaklarını isteyemediğini belirten Küçükakçalı, "Ben daha önce televizyonda duyuyordum, inanmıyordum. Kendisine teşekkür ettim. İlk konuştuğumda borcu kapatacağına inanmadım. Bu Ramazan'da biz de mutlu olduk. Bu defteri çöpe atacağım.” dedi.

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