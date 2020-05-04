Karantina yurtlarından kaç kişi tahliye edildi! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 37 bin 944 kişinin karantina yurtlarından tahliye edildiğini açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 77 ildeki 156 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdu ile özel yurtlarda büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 67 bin 197 kişi karantinaya alındı.

37 bin 944'e ulaştı

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı bugün itibarıyla 37 bin 944'e ulaştı.

"Harcanan miktar 68 milyon 486 bin 214"

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 1990 AFAD personeli görev aldı. Açıklamaya göre, AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 68 milyon 486 bin 214 lira oldu.