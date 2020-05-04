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Hakkari'de pancar toplarken düşüp ayağını kırdı 5 saatte anca kurtarıldı

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HAKKARİ'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek düşen Süleyman Kurt'un (51) ayağı kırıldı. Süleyman Kurt, yoğun çalışmalar sonrası kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

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Hakkari kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'ne pancar toplamaya giden Süleyman Kurt, ayağının kayması sonucu bir anda dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten kayalığa düşerek yaralandı.

Ekipler 5 saat boyunca çaba sarf etti

Öte yandan Süleyman Kurt, düştüğü yerde de mahsur kaldı. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayınca da AFAD ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE ve Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu Kurt, bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurt'un sedye ile taşınması sırasında ekipler zor anlar yaşadı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Kurt, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 

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