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LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2020 LGS sınav tarihi

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LGS sınavı ne zaman yapılacak sorusu cevabını buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liseye Geçiş Sınavının 20 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

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LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2020 LGS sınav tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonucu alınan kararları tek tek açıkladı. Önemli ve beklenen bir karar da LGS tarihi idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce LGS tarihini de açıkladı. İşte tüm detaylar ve o açıklama.

Haftalardır öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası LGS tarihine odaklandı. LGS tarihi son 2 haftadır kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Zira LGS tarihi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 

Bakan Ziya Selçuk’un vurguladığı o kabine toplantısı bugün yani 4 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında önemli kararlar çıktı ve az önce Cumhurbaşkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı.

LGS sınavı ne zaman yapılacak?

Öğrencilerin merakla beklediği 2020 LGS sınav tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 2020 LGS 20  Haziran tarihinde yapılacak.

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