HABER /  GÜNCEL
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

İstanbul'da trafik uzun zaman sonra yüzde 47'leri gördü

ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle uzun sürenin ardından yüzde 47 seviyesine ulaştı.

Abone ol

İstanbul'ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Corona virüs tedbirlerinin başlamasından bugüne en fazla yoğunluğa bugün ulaşıldı.

Yağmurun da etkisiyle trafik bir çok noktada durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.50'te yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı.

Yağmurun kayganlaştırdığı yolda trafik kazaları da meydana geldi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandı
Katar'daki darbe planlayıcısının kim olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz
Son dakika benzine ve motorine zam! EPGİS saat verdi
Kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu! Ödemeler nasıl yapılacak?
Samsun'da ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Dev havayollarına Warren Buffett darbesi
Çorum'da kocası dövüp sokağa attı önce bir aile sonra polis sahip çıktı
Sevgiliyle öpüşmek orucu bozar mı Diyanet son noktayı koydu
ABD'de son rakamlar korkunç! Kabus devam ediyor
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Başkan olduğum için çok şanslılar
Mayıs kira artışı 2020 ne kadar? Mayıs kira hesaplaması
Yorumlar