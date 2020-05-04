HABER /  DÜNYA
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Katar'daki darbe planlayıcısının kim olduğu ortaya çıktı

ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

KATAR ’da darbe girişimi gerçekleştiği iddia edildi. Darbenin planlayıcısının eski Katar Başbakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani olduğu belirtildi

Abone ol

Bölgedeki ajanslardan servis edilen bilgilere göre, Katar’da darbe girişimi gerçekleştiği iddia edilmişti. 2 aydır darbe girişimdeki bir grubun istihbarat çalışmaları sonrası güvenlik güçleri tarafından basıldığı söylendi.

Suudi hesaplarınca ortaya çıkan iddialar doğrulanmadı. Darbenin püskürtüldüğü belirtiliyor. İsrail basını ise girişimin eski Katar Başbakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani tarafından yapıldığını yazdı.

Yolsuzluk konusunda soruşturma emri verdiği için...

Breaking İsrael News’in haberine göre, eski Katar Başbakanı ve Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, şu an Katar’ın Emiri olan Tamim bin Hamad Al Sani’yi devirmeye çalıştığı söylendi. Sani’nin Hamad’ın şirketlerine yolsuzluk konusunda soruşturma emri verdiği için kalkışmaların yaşandığı iddia edildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz
Son dakika benzine ve motorine zam! EPGİS saat verdi
Kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu! Ödemeler nasıl yapılacak?
Samsun'da ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın konuştu
Beşar Esad'ın ailesinde büyük gerilim! Çok sayıda gözaltı var
Karius'tan Beşiktaş'a tepkili veda: Utanç verici
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Başkan olduğum için çok şanslılar
Metrobüste herkesi tedirgin eden görüntüler
Karantina yurtlarından kaç kişi tahliye edildi! AFAD açıkladı
Hakkari'de pancar toplarken düşüp ayağını kırdı 5 saatte anca kurtarıldı
Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor açıklama geliyor
Yorumlar 1 yorum