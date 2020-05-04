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Koronavirüs poşetten, elbiseden bulaşır mı? Prof. Ceyhan'dan kritik açıklamalar

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Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada "Poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka sayısı onlarca kat fazla olurdu" ifadelerini kullandı.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Beyaz TV'de yayınlanan 7. Gün programına konuk oldu ve virüsün bulaşıcılığı hakkında tecrübelerini paylaştı.

"Damlacıkla bulaşıyor"

Prof. Ceyhan, açıklamasında şunları kaydetti: Bu virüsün yüzde 90 bulaşma yolu karşılıklı damlacık yoluyla. Yani iki insan 1.5 metreden yakın konuşurken çıkan damlacıkla bulaşıyor.

 Poşetten, elbiseden bulaşsaydı bugün vaka sayısı onlarca kat fazla olurdu.

"En büyük tehlike AVM’lerde"

Tedbirlerin kaldırılmasında en büyük tehlike AVM’lerde. AVM’lerin tam kapasiteli açılması büyük risk. Virüs kapalı yerde kalıyor. Mağazaların camı yok. AVM içindeki klimalar dolaşımı sürekli taşıyor. Biz bunu Diamond Princess gemisinde gördük. Damlacık 1.5 metreye gider diyoruz ama havalandırma çok daha uzak mesafeye götürüyor.

"Tatile gidebilecek miyiz?" 

Prof. Ceyhan, "Tatile gidebilecek miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Şehirler arası dolaşımın açılmasına bağlı. Bulunduğunuz ilde ya da gideceğiniz ilde salgının belli oranda kontrol altına alınmış olması gerekir. Ben kuralların ilk İstanbul’da kaldırılacağını düşünüyorum. Çünkü ilk kontrol noktasına İstanbul ulaştı. Yazlığı olanlar belki gidebilecek ama otellere herkes gidemeyecek. Ülkelerin durumuna da bakılacak.

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