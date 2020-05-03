Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti. En çok vaka görülen ülke ABD oldu. Bu ülkeyi İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Türkiye, İran ve Brezilya izledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 500 bin 379'a ulaştı.
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En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 160 bin 840 ile ABD oldu.
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Bu ülkeyi 245 bin 567 ile İspanya, 209 bin 328 ile İtalya, 182 bin 260 ile İngiltere, 168 bin 396 ile Fransa, 164 bin 967 ile Almanya, 134 bin 687 ile Rusya, 124 bin 375 ile Türkiye, 97 bin 424 ile İran ve 97 bin 100 ile Brezilya izledi.
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Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 877 vaka kayda geçti.
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