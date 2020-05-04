Basın özgürlüğü farklı seslerle konuşuldu

Maltepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan Dünya Basın Özgürlüğü Günü özel yayınında, usta gazeteciler buluştu. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da katılımcılar arasındaydı.

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Türkiye’nin duayen gazetecileri, basın özgürlüğünü konuştu. Maltepe Belediyesi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde görüşleri geniş bir yelpazeye yayılan gazetecileri dijital ortamda bir araya getirdi. Moderatörlüğünü gazeteci Necdet Saraç’ın yaptığı ve bir ilk olma özelliği taşıyan programa gazeteci Fikret Bila, Barış Yarkadaş, Deniz Zeyrek, Saygı Öztürk, Mahmut Övür, Akif Beki, Hadi Özışık, Ersoy Dede, Yazgülü Aldoğan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç katıldı.

“Bugünü pas geçemezdik”

Kendisi de aynı zamanda gazeteci olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şunları söyledi: “Yaşanan salgın nedeniyle, yaklaşık bir aydır kültür sanat çalışmalarımızı dijital ortamdan halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşlarımıza ulaşarak, bir nebze olsun can sıkıntılarına ilaç olmak istiyoruz. Korona sürecinde daha da belirginleşen, tüm dünyada basın ihlalleri ve baskıları gündemdeyken, uzun yıllar bu mesleğin içinde bulunan biri olarak bugünü pas geçemezdik. Yerel bir makam olarak biz de basınla içli dışlıyız. Hem gazeteci kimliğim, hem de yerel yönetici yönümle buradayım bugün. İstedik ki; nerede yazdığına bakmaksızın farklı gazetecilerimiz Maltepe ekranında bir araya gelsinler, basının sıkıntıları ve geleceğiyle ilgili konuşalım.”

“Tatlı dille birbirimize sahip çıkmalıyız”

Yayının bir diğer konuğu gazeteci Hadi Özışık ise kendi politikasını yürüten, kendi istediği lideri destekleyen muhalif yayınlar gibi hükümete yakın ve kendine özgü bir yayın yapan basın organları olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’de kutuplaşma yok değil. Baskı varsa her mahalleye var. Önümüzdeki günlerde özellikle korona, bizi ne olursa olsun eve tıktı. Birbirimizi boğazlamak yerine anlamamız gerekiyor. Zehirli dil yerine tatlı dille birbirimize sahip çıkmalıyız” dedi.