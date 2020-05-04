Maltepe sahilde araçta yaşayan aileye Valilik el uzattı! İşte sevindiren gelişmeler

MALTEPE sahilinde bir aracın içinde yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın ile oğluna İstanbul Valiliği sahip çıktı. İşte olayla ilgili sıcak gelişmeler...

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İstanbul Maltepe'de gören duyanın yüreklerini burkan 82 yaşındaki engelli teyze ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyordu. Koronavirüs salgınıyla daha da zor günler yaşadıklarını belirten 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya, "Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı“ dedi. olayla gilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Anne ve oğlun düzenli maaşları var

Ummuhan Kaya ve oğlu Ümit Aslan'ın devletten düzenli olarak yardım aldıkları belirlendi. Ümit Aslan'ın annesine baktığı için her ay düzenli olarak 1460 lira 'evde bakım ücreti' aldığı, anne Ummuhan Kaya'nın da 800 lira engelli maaşının olduğu öğrenildi. Koronavirüs yardımları kapsamında dar gelirli ailelere verilen 1000 liralık nakdi yardımın da ailenin hesabına yattığı ifade edildi.

Aileye ev ayarlandı, şimdilik otelde kalacaklar

Ailenin durumundan haberdar olunması üzerine İstanbul Valiliği harekete geçti. Aileye bir ev bulunurken, ev bakımdan geçirilip içi döşendikten sonra aile yerleştirilecek. Ancak ev hazır olana kadar aile bir otele yerleştirildi ve yemek ihtiyaçları da valilikçe karşılanacak.