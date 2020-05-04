(4 MAYIS 2020) Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3461'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 127.659'a yükseldi. 5 bin 15 hastamız ise koronavirüsü atlatıp taburcu oldu.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 64 kişi daha hayatını kaybetti.

Test 1 milyon 171 bini aştı

Son 24 saatte 35 bin 771 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 171 bin 138'e ulaştı.

5 bin 15 kişi taburcu oldu

Son 24 saatte 5 bin 15 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 68 bin 166 oldu. Bin 384 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 727 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde.'' ifadelerini kullandı

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ZM4gkNPCep — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020

Düşüş eğilimi devam ediyor

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 64 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken bin 614 kişide de koronavirüs tespit edildi.