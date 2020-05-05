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Fenerbahçe Bjelica'ya teklifini sundu

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Fenerbahçe ile Nenad Bjelica arasındaki görüşmelerde önerilen sözleşme süresi 1+3 yıl olarak belirtildi.

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Fenerbahçe ile Nenad Bjelica arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, Haziran 2021'de yapılacak seçim öncesinde teknik direktör ile yapılacak sözleşme konusuna da çok dikkat ediyor.

Nenad Bjelica ve diğer adaylarla yapılan görüşmelerde önerilen sözleşme süresi 1+3 yıl olarak belirtildi. Nedeni ise yapılacak seçim öncesinde uzun süreli teknik adam sözleşmesinin etik olmayacağını düşünüldü.

Nenad Bjelica'ya ile birden fazla kez Facetime üzerinden görüşen Başkan Ali Koç, Hırvat hocaya da aynı şekilde teklifini sundu ve beklemeye geçti.

Sarı lacivertliler bu konuda olumsuz bir sonuç almadan resmi olarak başka bir teknik adamla görüşmeyecek. Bundan sonra yapılacak sözleşme süresi tekliflerinde de 1+3 yıllık kontratlar önerilecek.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusu henüz resmiyete kavuşmadı fakat Nenad Bjelica konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Nenad Bjelica'ya görev süresi boyunca bir teklif iletti. Hırvat teknik adam düşünmeye devam ediyor.

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