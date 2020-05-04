Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, sarı-lacivertli takıma kupalar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gittiğini ancak istediği hiçbir şeyi gerçekleştiremediğini söyledi.

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Carlos Kameni, İspanyol basınına konuştu ve kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

36 yaşındaki file bekçisi, kariyeri ve hayatı boyunca aldığı kararlarda pişmanlık duymadığını ama seçme şansı olsaydı bir daha Fenerbahçe'yi tercih etmeyeceğini ve bu kararından duyduğu pişmanlığı anlattı.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gitmiştim"

İşte Kameni'nin sözleri:

"Genellikle hayatım boyunca aldığım kararlarda pişmanlık yaşamadım. Ancak eğer seçme şansım olsaydı Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gitmezdim. Fenerbahçe'ye gittiğimde şampiyonluk kazanmak, tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedim ama sonunda istediğim hiçbir şey olmadı. Hayat böyle.

"Paraya öncelik veren birisi olmadım"

Çocuklarım Türkiye'de mutlulardı ama İspanya'daki kadar değillerdi tabi. Döndüğümüz zaman bu fark edildi. Fenerbahçe'de sakatlığım zamanında kolay dönemlerim olmadı ama neyse ki hiçbir zaman paraya öncelik veren bir insan olmadım."