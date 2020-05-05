7 şehre seyahat yasağı kalktı, valiler uyardı! Tatile gelmeyin şehre sokmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 büyükşehire seyahat yasağının kalktığını duyurdu. Antalya ve Burdur Valileri şehirlerine gelecekleri almayacaklarını duyurdu. İşte son gelişmeler...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seyahat kısıtlaması olan 30 büyükşehirden 7'sinde kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla için seyahat yasağı kalktı. Ancak bu illerin valileri hemen yeni seyahat kısıtlamaları getirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin Antalya'ya alınmayacağını duyurdu. Burdur Valisi Hasan Şıldak, tatil için gelenlerin kente alınmayacağı açıkladı.

Antalya Valisi: Seyahat Belgesi olmayanı sokmayacağız

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin Antalya'ya alınmayacağını duyurdu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'ya, seyahat kısıtlaması devam eden 24 kentten seyahat belgesi olmadan gelenlerin kente alınmayacağını belirterek "Kontrol noktalarında tespit edildiklerinde haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderilecek" uyarısı yaptı.

2️⃣ ✅ÖNEMLİ UYARI ⚠️

Bugün 24.00'dan itibaren şehrimize Seyahat kısıtı devam eden 24 vilayetten S Belgesi olmadan gelenler, kontrol noktalarımızda tespit edilirse, haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderileceklerdir. — Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) May 4, 2020

Burdur Valisi: Kente gelenleri 14 gün karantinada tutup geri yollayacağız

Burdur Valisi Hasan Şıldak ise tatil için gelenlerin kente alınmayacağı açıkladı. Vali Şıldak, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tatilini Burdur’da geçirmek isteyenlerin ikamet ettikleri illerde kalmasını istedi. Vali Şıldak, kente gelenlerin 14 gün karantinada tutulacağını ve sonrasında yaşadıkları kentlere dönmelerine izin verileceğini belirtti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili nedeniyle...

Hasan Şıldak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yaklaşan Ramazan Bayramı ve yaz tatili dolayısıyla Burdur’a gelmeyi planlayanların bu yönde hareket etmemeleri, bulundukları yerde kalmaları gerekmektedir. Bu uyarıyı dikkate almayarak gelecek olanlar ise ilimize girişte tespit edilerek 14 gün süreyle yurt ve pansiyonlarda karantinaya alınacaklar, ancak bu sürenin sonunda ikametlerine gitmelerine izin verilecektir” dedi.