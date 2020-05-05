Adada mahsur kalan Ronaldo İtalya'da döndü

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Cristiano Ronaldo İtalya'ya 34 milyon Euro'luk jetiyle geri döndü. Yıldız futbolcu ve ailesi 14 gün karantinada kalacak.

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Corona virüs salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından ülkesi Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo, 50 günden fazla bir süredir burada bulunuyordu.

35 yaşındaki Portekizli futbolcunun 20 milyon sterlin değerindeki Gulfstream G200 Galaxy özel jeti, dün Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve dört çocuğunu alarak İtalya’ya götürdü.

14 gün karantinada kalacak
Ronaldo’nun İtalya’da Juventus takım arkadaşlarıyla antrenmana katılmadan önce iki hafta boyunca kulübün konaklama tesislerinde kendini izole etmesi bekleniyor.

Ailesi ile birlikte kalmıştı
Ronaldo, corona virüs salgını nedeniyle, doğduğu yer Madeira’da ailesiyle birlikte haftalığı 3 bin 500 sterlin olan villada karantinaya girmişti.

Jeti kalkamamıştı
Karantina önlemlerini gevşetme kararı alan İtalyan hükümeti A takımlarının sahalara dönmesine yeşil ışık yaksa da Portekiz haber kanalı TVI, İspanya'nın seyahat kısıtlamaları nedeniyle Ronaldo'nun özel jetinin Madrid'den kalkamadığını belirtmişti.

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