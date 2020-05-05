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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Anadolu Ajansı
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Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak. 

Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta sağanak ve yer
yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmadan mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde
güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

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