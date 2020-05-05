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CHP'li eski vekilden Ömer Döngeloğlu isyanı

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CHP'li eski vekil İhsan Özkes, ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı sonrası sosyal medyadan sitem eden bir paylaşımda bulundu.

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CHP' 25. Dönem Milletvekili ve emekli müftü İhsan Özkes, ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatı sonrası bir başsağlığı mesajı yayımladı.İhsan Özkes, paylaşımında "Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu’na Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Özkes, partilerin, kişilerin ölümlerde bile bir araya gelemediğini belirterek, "Her kesimin dirisi ayrı olduğu gibi ölüsü de ayrı. Her kesim kendi ölüsüne başsağlığı diliyor genelde. Öyle ki bir partiden ölene diğer partiler başsağlığı dilemiyor genelde. Dileyenler de usulen diliyor galiba. Ramazan ve KoronaVirüs bile bu kuralı bozamadı. Allahım affeyle" dedi.

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