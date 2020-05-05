Selçuk Şahin'den Aziz Yıldırım itirafı: Kimse karşılaşmak istemezdi

Bursaspor'da forma giyen Selçuk Şahin Fenerbahçe'de oynadığı dönemle Aziz Yıldırım'la ilgili olarak ''işler kötü gittiğinde çok ters yönleri vardır kimse karşılaşmak istemez kendisiyle.'' ifadelerini kullandı.

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Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giyen ve kariyerine Bursaspor'da devam eden Selçuk Şahin, Hürriyet'e konuştu.

İzmir'de evimizde zaman geçiriyoruz. Eşim de futbolu seviyor, biraz hareketli. Dün de beni traş etti. Yetenekli bir eşim var. Birinin traş etmesi lazım, ben o konuda şanslıyım. Güzel şeyler ortaya çıkıyor. Takım arkadaşım gibi, antrenman yapabiliyoruz. Eşim belki benden daha iyi futbol oynuyor. Bayan futbolu maalesef ileride değil Türkiye'de ama baya yetenekli kendisi. İzmir'de havalar da iyiye gidiyor, keyifli geçiyor zaman. Ama tabii dışarı çıkmayı, arkadaşlarımızla vakit geçirmeyi özledik.

''İşimi sevdiğim için kendime dikkat etmeye çalışıyorum''

Benim adıma başarılı bir futbol kariyeri oldu. 39 yaş, normalde genç bir yaş ama futbol için yaşlı tabii. İşimi sevdiğim için kendime dikkat etmeye, olabildiğince kendimi zorlamaya çalışıyorum. Az önce 2003'teki 2-2 biten Brezilya maçını izledim. 17 yıl geçmiş. O dönemde yeni yeni genç futbolcu olarak Fenerbahçe'ye gelmeden İstanbulspor dönemimdi.

''Keşke şu andaki kafa yapım 2003'te de olsaydı''

O Konfederasyon Kupası'ndan sonra da Fenerbahçe'ye gelmiştim. Bir sürü şey yaşadığım bir kariyer. Şu anda da çok önemli bir camiada kaptanlık yaparak futbol kariyerimi sürdürüyorum. Keşke şu andaki kafa yapım 2003'te de olsaydı diyorum. Fenerbahçe'de de herkesin hayal edeceği şeyler başardım.

''Maalesef önceki yönetim çok kötü yönetmiş''

Şu an Bursaspor'da başarılı gidiyoruz. 3 puanımız silindi, o olmasa daha iyi bir yerdeydik. Maalesef önceki yönetim çok kötü yönetmiş. Bu tarz zorlukları göze alarak geldim. İnanıyoruz ki Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak. Çıktıktan sonra da birkaç yıl içinde o eski güçlü Bursaspor'u oluşturma hedefindeyiz.

''Keşke olmasaydı''

Fenerbahçe kendi evinde derbi maçları çok farklı oynayan bir takım. Orada derbi kaybetmek anca böyle 20 yılda bir olur. Mutlaka olacaktı tabii, futbolun doğasında var bu. Ama keşke olmasaydı, daha uzun sürseydi. Ama Fenerbahçe, yine böyle seri yakalayacak bir takım.

''Kimse başkanla karşılaşmak istemezdi''

Aziz Yıldırım gerçekten kulübe çok şey kattı ve önemli bir isim. Zaman zaman babacandır oyuncuları sever ama işler kötü gittiğinde çok ters yönleri vardır kimse karşılaşmak istemez kendisiyle. Çok soyunma odası anılarını anlatmam orası bizim yatak odamızdır ama şunu diyebilirim işler kötü gittiğinde ve tesislere geldiğinde futbolcular başkanla karşılaşmamak için odalarından çıkmazdı ama işler yolunda giderken inanılmaz güzel babacan bir insandır. Başkanımızın bize ders verdiği çok anımız var ama çok açıklamak istemiyorum (gülerek)

Alex'in son durumu

Alex'in ayrılışı hepimizi üzmüştü tabii, kötü bir ayrılık olmuştu. Kendisiyle en son görüştüğümde teknik direktörlük için lisans almaya çalıştığını söylemişti. Umarım yeni seçeceği kariyerinde başarılı olur.

''Bursaspor'da bırakmak isterim''

2009-10 sezonunda Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı. Sonradan da izledim golü, oradan vurmak pek mantıklı gelmedi. O pozisyondan önce vurmamış pas vermiştim. Wederson vur dedi. Çok şükür ki tarihe geçen bir gol oldu. Ali Sami Yen'deki son derbi golü oldu. 36 metre mi neydi... Leo Franco'nun hatası da yok değil tabii. Hatalar da futbolun bir parçası. Bizim için de güzel bir an oldu. Futbolu bırakma düşüncesi var tabii. Bir yıl daha oynamak, sonra da önüme bakmak istiyorum. Bursaspor'da bırakmak isterim.

''Fenerbahçe'den bir teklif gelirse bizim için şereftir''

Futbolculuk kariyerim bittikten sonra hayatımı devam ettirmem gerekiyor tabii. Şu anda teknik direktörlük düşünüyorum. Fenerbahçe'den bir teklif gelirse bizim için şereftir. Seve seve kabul ederiz. Futbolculuktan sonra da teknik direktörlük adına Fenerbahçe'de başlamak bir keyif olur. Maalesef olumsuz giden bir tablo var. Fenerbahçe camiasına sahip çıkan,yakından tanıyan biri Fenerbahçe'nin başına geçerse çok iyi olur. O anlamda da çalışmalar var benim bildiğim kadarıyla.

Neden 21 numara?

21 numarayı neden giydiğim soruluyor. Diyarbakırlı mısın diyorlar, hayır Tunceli'yim. Zidane'ın üzerinde 21 numara vardı. İstanbulspor'a giderken de 21 yaşındaydım. Hem bu yüzden, hem de Zidane için bu numarayı aldım. Bana da şans getirdiğini düşündüm. Uğurlu geldiğine inandığım için 21'e hep devam ettim.

''Chelsea maçını tercih ederdim''

Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kaçırdığı Trabzonspor maçını mı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Chelsea maçını mı kazanmak isterdin? Chelsea maçını tercih ederdim. Çünkü Fenerbahçe'nin kariyeri zaten şampiyonluklarla dolu.

''Ronaldinho çok zorlamıştı''

Ronaldinho çok kıvrak, esnek bir futbolcuydu. Kalitesini tartışmaya bile gerek yok zaten. O çok zorlamıştı beni. Trabzonspor'da da bir dönem Alanzinho vardı. Ufak, kıvrak bir futbolcuydu. O tip oyunculara karşı oynamak zor oluyordu, sevmiyordum.