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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmam Hatiplilere dikkat çeken hediye

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç İmam Hatipliler Derneği'ne çarpıcı bir hediye gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun hediyesini Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce makamında ağırladığı ve geçen hafta video konferans yoluyla görüştüğü Genç İmam Hatipliler Derneği'ne bir hediye gönderdi.

Genç İmam Hatipliler Derneği Başkanı Samet Akkaya'ya gönderilen hediyede Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis konuşmaları vardı.

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