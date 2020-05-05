Uğurcan Çakır'ın Liverpool itirafı

Trabzonspor'un kalesini başarıyla koruyan Uğurcan Çakır İngiliz devi Liverpool'un gündeminde. Bir dönem bordo-mavili takımı çalıştıran Sadi Tekelioğlu, Uğurcan'ın kendisiyle konuştuğu Liverpool transferi hakkında bilgi verdi.

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Bu sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına giren Uğurcan Çakır ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Bir dönem bordo-mavili takımı da çalıştıran ve şu anda TFF 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor'un başında bulunan teknik direktör Sadi Tekelioğlu, milli kalecinin kendisine yaptığı Liverpool açıklamasıyla ilgili konuştu.

Liverpool takipte

Uğurcan Çakır'ı gösterdiği üstün performans sonrası birçok kulüp yıldız file bekçisini takip altına alırken, en çok ön plana çıkan takım İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool oldu.

Geçmiş yıllarda Trabzonspor'da teknik direktörlük ve alt yapı kordinatörlüğü görevlerini yürüten Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır ile ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulunurken, Çakır'ın kendisine sarf ettiği Liverpool sözlerinden bahsetti.

Tekelioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Uğurcan için Trabzonspor'un gönlünden geçen 50 milyon Euro. Milan'ın kalecisine bakıyorum, sonra Uğurcan'a bakıyorum, sonra da diğer kalecilere bakıyorum. Uğurcan 50 milyon Euro etmeyecekse bu Uğurcan'ın suçu değil. Ülke futbolunun bu parayı etmemesiyle alakalı.

"İngiltere takımlarına gitmesi yönünde fikir verdim"

Sanki Türkiye'nin bir kotası var. 50 milyon Euro bize fazla gelebilir ancak Avrupa için fazla değil. Uğurcan'ın geçen sezon talibi vardı. Uğurcan'a İngiltere'deki takımlara gitmesi yönünde fikir verdim.

"Liverpool'un kendisiyle ilgilendiğini söyledi"

Uğurcan Çakır'ı sezon sonunda Liverpool transfer edecektir. Liverpool'un teklifine Trabzonspor hayır demeyecektir. Uğurcan ile görüştüm. Liverpool'un kendisiyle ilgilendiğini bana söyledi."

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır, kalesinde 39 gol gördü.