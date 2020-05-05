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Gaziantep'te iftarların vazgeçilmezi 'Ramazan kahkesi'

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GAZİANTEP'te, sadece ramazan ayında yapılıp raflardaki yerini alan bir tür simit olan 'ramazan kahkesi' sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olarak tüketiliyor.

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Gaziantep'te, çocuklara oruç tutmayı sevdirmek amacıyla, sadece ramazan ayında yapılan bir tür simit olan 'ramazan kahkesi', Gazianteplilerin iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti oldu.

Halep kahkesi olarak da bilinen Ramazan kahkesini kentte yaşayanlar, özel aroması, tokluk hissini artırması ve damakta bıraktığı lezzetten dolayı tercih ediyor. Kilosu 20 liradan satılan kahke; un, pekmez, mahlep, süt ve sıvı yağ ile yapılıyor.

İstanbul için pide neyse kahke o anlamda

Kentte uzun yıllardır pastane işleten Ahmet Çınarlı, ramazan kahkesinin, Gaziantep'e özel olduğunu ifade ederek, "Ramazan kahkesi bizim özel ürünümüz. Sadece ramazan ayında çıkıyor. İnsanlar iftarda sahurda tüketiyor. Özellikle aromalı kokusu insanı çekiyor. İstanbul için ramazan pidesi neyse, bizim için ramazan kahkesi o anlama geliyor. Satışlarımızdan oldukça memnunuz. Gaziantep bir lezzet şehri ve insanımız damak tadına önem verdiği için bu kahkeden vazgeçemiyor" dedi.  

Vatandaşlar da her yıl sadece ramazan ayında üretilen kahkenin bir gelenek olduğunu, iftar ve sahur vakti mutlaka sofralarında bulundurduklarını ifade etti.

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