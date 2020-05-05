Nihat Ergün'den bomba AK Parti açıklamaları! Oy vermezdim

DEVA Partisi Teşkilat Başkanı eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün, "Son seçimde Kocaeli'de AK Parti'ye oy verdim ancak İstanbul ve Ankara'da olsam AK Parti'ye oy vermezdim" dedi. Ergün, "Bizim AK Parti'den ayrılmamızın nedeni şiddetli geçimsizlik değil, şiddetli güvensizlikti" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin Teşkilat İşleri Başkanı eski Sanayi Bakanı Nihat Ergün'den AK Parti ve seçimlerle ilgili flaş iddialar geldi. "31 Mart'ta AK Partili adaylara oy verdim" diyen Nihat Ergün, referandumda ise hayır' oyu verdiğini söyledi. Eski AK Partili Ergün'ün açıklamalarından satır başları şöyle...

- Hatalar kamuoyu önünde yapılmışsa, partililere de uyarı açıkça yapılmalı. Kulaktan kulağa lideri uyarma bir sonuç vermiyor. Ama muhafazakar siyaset açıkça sorunları tartışmak yerine, kendi içinde halletmeyi tercih ediyor.

O zamanki Bakanlar Kurlu tutanakları açıklanırsa...

- Bizden geçmişe yönelik hesap verme beklentisi içinde olanlar var ancak bu doğru değil. Bizim AK Parti'den ayrılmamızın nedeni şiddetli geçimsizlik değil, şiddetli güvensizlikti. Bir gün bakanlar kurulu tutanakları açılırsa kimin ne dediği, neyi savunduğu ortaya çıkar.

İstanbul ve Ankara'da olsam AK Parti'e oy vermezdim

- 31 Mart seçimlerinde Kocaeli'de AK Parti'ye oy verdi. Ancak İstanbul'da oy kullansaydım AK Parti adayına oy vermezdim.

- Ankara ve İstanbul kaybedildi hala sorumlusu yok. Aynı 10 Nisan'da uygulanan sokak yasağında yaşanan kaos gibi. Kimse üstlenmedi. Ama Kocaeli'de bir ilkçe gitti. İl Başkanı istifa ettirildi.

İstiyorlar ki Erdoğan'a verip veriştireyim

- Herkes konuşmasına özeleştiri yaparak mı başlıyor. Radikaller istiyor ki Erdoğan'a verip veriştireyim. Bunu yapmam. Geldiğim yere hakaret etmem, sövmem. Niye reddi miras yapalım. Ülkemizin geleceğine katkısı olacak mı bunun?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi yolsuzluğu teşvik ediyor

Referandumda hayır olu verdiğini söyleyen Nihat Örgün, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de eleştirdi: "Bu bir sistem değil, böyle bir sistem olmaz. Bu bir sistemsizliktir. Bu keyfi yönetime imkan veren bir zemindir. Bu sistemin içinde kuvvetler ayrlığı, yargı bağımsızlığı, Cumhurbaşkanının tarafsızlık olması ilkesi yoktur. (...) Mevcut sistem hukuksuzluğu yolsuzluğu teşvik ediyor önünü açıyor.”