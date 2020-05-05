Fenerbahçe’den İsmail Yüksek için Gölcükspor’a ilginç teklif!

Ekonomik şartların zorlaştığı, transfer yapmanın daha da imkânsız hale geldiği dönemde Fenerbahçe ilginç bir operasyona imza attı.

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Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile 3+1 yıllığına el sıkışan Fenerbahçe, 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor’dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in transferini büyük oranda bitirdi. Kulüplerin prensipte anlaştığı ve geriye imza aşamasının kaldığı öğrenildi. Ancak bu transferi diğerlerinden farklı yapan şey, iki kulüp arasındaki anlaşmanın detaylarında saklı.

500 bin TL bonservis ve daha fazlası

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, İsmail Yüksek için Gölcükspor’a 500 bin TL bonservis dışında altyapıdan iki kiralık oyuncu sözü verdi ama anlaşmanın kritik hamlesi, Topuk Yaylası Tesisleri’nde iki dönem ücretsiz kamp teklifiydi.

Fenerbahçe'den yana tavır koydu

Sarı-lacivertliler, özellikle alt lig ekipleri için ciddi mali külfet olan hazırlık kampı maliyetini karşılama yoluna giderek Gölcükspor’u ikna etti. Trabzonspor ve Antalyaspor da teklif yapsa dahi İsmail Yüksek, Fenerbahçe’den yana tavır koydu.

''Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum''

Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve son olarak Artvin Hopaspor'da görev yapan Sadi Tekelioğlu'ndan Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı eski oyuncusu Gölcüksporlu İsmail Yüksek hakkında şu ifadeleri kullandı; "İsmail Yüksek ile Gölcükspor'da birlikte çalıştım. İsmail, Türkiye'deki 1999 doğumlu futbolcular içerisindeki en yetenekli futbolcu. İsmail Yüksek'i Trabzonspor'a kazandırmak istedim fakat Emre Belözoğlu nereden ulaşmışsa bu oyuncu hakkında olumlu referanslar almış ve transferi bitirmiş. Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum.

''Trabzonspor'a gelmesini istedim ama Fenerbahçe'ye gitti''

İsmail Yüksek'in koyu bir Fenerbahçe taraftarı olmasından da bahseden Tekelioğlu, "İsmail çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Kendisi için de bu transfer güzel oldu. İsmail ile birkaç kez Fenerbahçe'nin maçlarını izlemiştik, inanılmaz heyecanlıydı ve yerinde duramıyordu. İsmail'in Trabzonspor'a gelmesini istedim ama Fenerbahçe'ye gitti." dedi.

İsmail Yüksek kimdir?

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.