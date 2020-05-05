Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın'dan Evrensel'in darbe hevesli yazarına sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden darbe iması yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren yazıya sert tepki gösterdi. Benzer bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

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Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazıda adeta darbe çığırtkanlığı yaptı. Zarakolu, demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yazıya çok sert tepki gösterdi.

Altun şu ifadeleri kullandı:

"Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."

İşte Altun'un sosyal medya hesabından verdiği o tepki;

Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız. pic.twitter.com/I0px3CcTpw — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 4, 2020

İbrahim Kalın'dan da tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan da aynı yazıya, “Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsaade etmeyeceğiz” tepkisi geldi.