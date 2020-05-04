Yılmaz Özdil’in Bodrum'daki villasına inceleme

Bakanlık yetkilileri evin ada parselini inceledi. Muğla Çevre ve Şehircilik müdürlüğü personeli ise Yılmaz Özdil’in evine gelerek incelemelerde bulundu. Özdil’in evini ve evinin yanında bulunan 2 evi de incelemeye alan ekipler, evin alt kısmında bulunan sahildeki yapıları incelemek üzere kayıt açtı.