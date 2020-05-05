AÖL sınavı 2020 ne zaman olacak MEB sınav tarihi takvimi

Eğitim hayatını açıktan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Açıköğretim Lisesi'nde devam eden öğrenciler AÖL sınav tarihlerini ve AÖL 2. sınav bilgilerini araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle MEB birçok sınavın tarihi değiştirdi. 2020 AÖL 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

Abone ol

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2. dönem sınavları Corona virüsüne karşı alınan tedbirler neticesinde ertelenmişti. Binlerce açık lise öğrencisi şimdi sınav tarihini sorguluyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AÖL sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler

21-22 Mart 2020 tarihlerinde yapılamayan ve eylül ayına ertelendiği duyurulan Açık Öğretim Okulları 2. Dönem Sınavları 04-05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

20 Nisan - 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan Açık Öğretim Okulları 3.Dönem Kayıt İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kayıt tarihleri belli olduğunda ayrıca duyuru yapılacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.