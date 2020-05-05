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65 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ve kaç saat sürecek?

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 7 milyon 65 yaş üzeri vatandaş yaklaşık 1.5 aydır evinden çıkamıyordu. Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdeli haber geldi. 65 yaş üzeri vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında yürüme mesafesi ile sınırlı olacak şekilde dışarı çıkabilecek.

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65 yaş üstü vatandaşların beklediği haber geldi. Koronavirüs nedeniyle 1.5 aydır evinden dışarı çıkmayan vatandaşlara şartlı  sokak izni geldi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında 65 yaş üstü vatandaşların ve 20 yaş altında olanlar ile ilgili yeni uygulama ve kararları açıkladı. Peki 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?


65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK? 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının, gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar oldu.6 5 yaş üstü için sokağa çıkma yasağında bir takım esnetilmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle;

İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.

15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.

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