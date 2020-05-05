HABER /  EKONOMİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Pakdemirli: Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır endişe etmeyin

ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.'' dedi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs sonrası ülkenin gıda ve tarım gündemiyle ilgili konuştu.

Pakdemirli şu ifadeleri kullandı; ”TMO’nun sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 350 liradan bin 650 liraya yükseltiyoruz. Arpa alım fiyatını ton başına bin 100 liradan bin 275 liraya çıkarıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta 230 lira ton başına prim ve destek ödemesi yapıyoruz.

Ton başına bakliyat alım fiyatlarını kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır.

''Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır''
Ülkemizin yeterli gıda stoku vardır, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İkincisi gıdaya erişim konusunda da güçlü lojistik altyapımız sayesinde ülkemizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.''

Yetiştiricilere 100 milyon liralık destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yetiştiricilerimize hayvan başı 65 lira olmak üzere, toplam 100 milyon liralık yem desteği veriyoruz." açıklamasını yaptı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hıncal Uluç Sağlık Bakanı Koca'ya açık mektup yazıp Bilim Kurulu üyelerini eleştirdi
Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye görülmemiş çağrı
Kısa çalışma ödemeleri bugün başladı! Milyonlarca çalışanın beklediği haber
Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın'dan Evrensel'in darbe hevesli yazarına sert tepki
Nihat Ergün'den bomba AK Parti açıklamaları! Oy vermezdim
Fenerbahçe’den İsmail Yüksek için Gölcükspor’a ilginç teklif!
ÖNCEKİ HABERLER
Hıdırellez günü duası nedir dilek duası ne zaman okunur?
Van’da terör operasyonu: 5 gözaltı
Burak Yılmaz sahur programına katıldı: 3 gün orucumu tuttum
Lübnanlılar ekonomik kriz ve Kovid-19 buhranından Türk dizileriyle uzaklaşıyor
Ankaragücü'nde Koronavirüs şoku!
0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma günü saat kaçta başlıyor?
Yorumlar 2 yorum