Burak Yılmaz sahur programına katıldı: 3 gün orucumu tuttum

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, FOX TV'de yayınlanan "Sahur Sohbetleri" adlı programa konuk oldu. Yılmaz kurduğu cümlelerle namaz ve orucun öneminden bahsetti.

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Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, namaz ve orucun farz olduğunu ve elinden geldiğince bu ibadetleri yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

"İlk üç gün orucumu tuttum"

Burak Yılmaz, "Namaz ve oruç farzımız. Yorumu olmaz. Allah kabul ederse ilk üç gün orucumu tuttum. Ancak ağır antrenmanlarımız var. Fit kalmamız isteniyor. Namazımızı da Allah kabul ederse elimizden geldiğince. Bizim farzlarımız." diye konuştu.