Siyasette YKS tartışması! Öğlen YKS’ye 82 gün varken, akşam 54 gün kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz yerine 27-28 Haziran'da yapılacağını açıkladı. CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri kararı eleştirdi. Öğrenciler sosyal medyada isyan etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 25-26 Temmuz yerine 27-28 Haziran'da yapılacağını duyurması siyasette sınav tartışması başlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sınavın 1 ay öne çekilmesine tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere getirilen kolaylıkları açıklayarak cevap verdi. İşte siyasetteki YKS tartışması...

Önce ertelendi sonra 1 ay öne çekildi

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), koronavirüs önlemleri kapsamında 20-21 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS), 25-26 Temmuz 2020'ye ertelemişti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelede normalleşme adımlarını açıklarken, YKS'nin tarihinin bir kez daha öne çekildiğini belirtip yeni sınav tarihi olarak 27-28 Haziran'ı duyurdu. Öğrenciler sosyal medyada sınavın 1 ay öne çekilmesine tepki gösterirken, siyasi parti liderlerinden de öğrencilere destek iktidarı eleştiri geldi.

Müfredatın önemli kısmından muafsınız, baraj düştü, süre de uzadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS sınavının öne çekilmesiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "#yks2020, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek.

#yks2020, ilk açıklandığı tarihten 1 hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 5, 2020

Kılıçdaroğlu: Gençlerimizin hayallerini çalmayın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YKS sınavının öne çekilmesi sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz ayına ertelenen YKS’nin öne alınarak Haziran’da yapılacak olması; gençlerimizin geleceklerini ve umutlarını çalmak, emeklerini boşa çıkarmak, onlara kulak tıkamaktır! Gençlerimizin hayallerini çalmayın!" ifadelerini kullandı.

Akşener: Gençlerin 2 milyon tweet'i görülmedi, yazıklar olsun

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YKS sınavının öne çekilmesi ve gençlerin bu karara sosyal medyadan gösterdiği tepkiyi hatırlatıp, ""Yandaşının bir dediğini iki etmeyen iktidar; gencine gelince 2 milyon tweet'i görmedi, duymadı. Yazıklar olsun" paylaşımı yaptı.

Davutoğlu: Öğlen YKS’ye 82 gün varken, akşam 54 gün kaldı

"2 Ay içerisinde 3 farklı sınav tarihi ilan edilir mi? Gençlere bir söz verecekseniz, o sözü tutacaksınız" diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Öğlen YKS’ye 82 gün varken, akşam 54 gün kaldı. (...) Allah aşkına gençlerin en önemli sınavı, hayata atılacakları ve yıllarca birikim yaptıkları sınav için, iki ay içerisinde üç farklı tarih açıklanır mı? Bu gençlere yapılan bir zulümdür." ifadelerini kullandı.

Babacan: Böyle önemli kararlar keyfilikle alanmamalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da YKS'nin ertelenmesiyle ilgili "Ailelerden ve öğrencilerden gelen talepleri görmezden gelerek #yks2020 sınav tarihinin tekrar değiştirilmesi, milyonlarca gencimizin öğrenim hayatını doğrudan etkileyecektir. Böylesine önemli kararlar keyfilikle değil, istişare ve ortak akılla alınmalıdır.

Karamollaoğlu: İktidar ben yaptım oldu'' mantığıyla hareket ediyor

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da "Gençlerimiz geleceğimizdir, kimse gençlerimizin geleceği ile oynama hakkına sahip değildir. Milyonlarca gencimizi ilgilendiren bir sınavın tarihini belirlerken "ben yaptım oldu'' mantığıyla hareket eden iktidarı, almış olduğu bu yanlış kararı düzeltmeye davet ediyorum" dedi.