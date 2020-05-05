Fenerbahçe Allahyar için kararını verdi

Fenerbahçe, İran'ın İstiklal kulübünden 753 bin Euro karşılığında transfer ettiği 18 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh ile yollarını ayırıyor.

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Fenerbahçe, büyük umutlarla İran'dan transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sezon başı kampını Fenerbahçe'de geçirdikten sonra İstanbulspor'a kiralanan 18 yaşındaki oyuncu ile ilgili gelen tüm raporlar olumsuz.

Temel futbol bilgisi yetersiz görülen İranlı oyuncu, TFF 1. Lig'de bile şans bulamadı. Allahyar'ın sözleşmesi feshedilecek.