Bursa'da 34 kişiye kumar operasyonu 1 kişi de ağaca çıkıp saklandı

BURSA’da, polis ekipleri kumar oynanan 2 iş yerine baskın düzenleyip 34 kişiye cezai işlem uyguladı. Yapılan baskında polise yakalanmamak için ağaca çıkan bir kişi, güçlükle aşağıya indirildi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerine baskın düzenledi.

Baskında 2 iş yerinde 8'i kumar oynayan 34 kişi yakalanırken baskında kumar oynamak için hazırlanan çipler, iskambil kartları ve bir miktar para ele geçirildi.

Toplam ceza miktarı 107 bin 100 lira

34 kişiye İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150'şer liradan toplam 107 bin 100 lira para cezası uygulandı. Kumar oynayan 8 kişiye ayrıca toplam 9 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

Polise görünmemek için ağaca çıktı

İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan baskında polisten kaçmak isteyen bir kişi ağaca çıktı. Adı açıklanmayan kişi, polis ekiplerince güçlükle aşağıya indirildi.