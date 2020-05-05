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Çorum'da müftü yardımcısı çocuğa cinsel istismar suçundan açığa alındı

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ÇORUM, müftü yardımcısının çocuğa cinsel istismar suçundan açığa alınmasını konuşuyor. Bir çocuğa yönelik cinsel saldırıyla ilgili soruşturmada, Kargı İlçe Müftü Yardımcısı ve müftünün şoförü açığa alındı.

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Çorum’un Kargı ilçesinde müftü yardımcısı ile ilçe müftüsünün şoförü bir çocuğa cinsel saldırıdan dolayı açığa alındı. İlçede görev yapan Müftü Yardımcısı F.K. ile müftünün şoförü H.B.A. ilçede bir çocuğa cinsel saldırıda bulundu.

K.T. isimli çocuğun şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, F.K. ve H.B.A. açığa alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerin iki hafta önce Kargı’ya geldiği ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Çocuğun yıllardır F.K. ve H.B.A'nın cinsel istismarına maruz kaldığı belirtiliyor. 

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