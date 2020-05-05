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CNN International Türkiye'de filyasyon çalışmasını dünyaya örnek gösterdi.

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ABD merkezli yayın kuruluşu CNN International, koronavirüse karşı mücadelesini başarılı bir şekilde yürüten Türkiye'nin yürüttüğü filyasyon çalışmasını, yerinde görüntüledi. Temas takibi ekibiyle birlikte sahaya inen CNN muhabiri, Türkiye'nin filyasyon çalışmalarını dünyaya örnek olarak gösterdi.

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CNN muhabiri Arwa Damon, İstanbul’da filyasyon ekibiyle birlikte koronavirüs belirtisi gösteren bir vatandaşın evine gitti.Filyasyon ekibini işaret eden muhabir, "Her gün oradalar. Virüsün nasıl yayıldığına ilişkin ipuçlarını bir araya getirmeye, noktaları birleştirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Temas takibine övgü
Damon, ayrıca Türkiye'nin koronavirüs karşısındaki başarısının çoğunu çok agresif bir şekilde temas kurabildiği gerçeğine borçlu olduğunu belirtti ve ekledi:"Ülke çapında yaklaşık 6 bin ekip var. Sürekli dışarıdalar.

İlk günden itibaren planımız vardı
Haberde, bir sağlık çalışanının, "İlk günden itibaren Türkiye, geçmiş pandemilerin sistemi içinde zaten bir pandemi planına sahipti. Bu yüzden hep hazırdık. Planı raftan indirdik, uygulamaya koyduk ve tüm temas izleme birimlerimizi alarma geçirdik.

Türkiye zaman kaybetmedi
Dolayısıyla bir reaksiyon planı yapma ya da hastanelerin bu felaket boyunca ne yapması gerektiği konusunda zaman kaybetmedik." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Uygulamayı gösterdi
Filyasyon ekibinin kullandığı uygulamadan da bahseden CNN muhabiri, bu sayede karantinaya alınması gereken herkesin izlendiğini kaydetti.

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