Ömer Çelik'ten darbe imalarına çok sert tepki! Yassıada zihniyetini hayata geçirmektir

AK Parti Sözcüsü Çelik son dönemde belli kesimler tarafından ortaya sunulan darbe mesajlarına, imalarına sert tepki gösterdi. Çelik ''Tarihleri boyunca ne yaptılarsa şimdi de onu yapmaya çalışıyorlar." dedi.

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Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı yazıda adeta darbe çığırtkanlığı yaptı. 27 Mayıs sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Gündeme oturan yazıya hükümet kanadından da sert tepki geldi. AK parti sözcüsü Ömer Çelik 'darbe imasına' tepki gösterip şunları söyledi:

-''Biz bunları iyi tanırız. Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına “saray rejimi” diyenlerin, rejim tartışmasıyla varmak istediği yer “Yassıada zihniyeti”ni hayata geçirmektir.''

Altun ve Kalın'dan tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, söz konusu yazı ve yazara sert tepki gösterdi. Altun şu ifadeleri kullandı:

"Kaderi tayin eden Allah’a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız."

Kalın ise “Bu memleketi birilerine peşkeş çekmenize asla müsaade etmeyeceğiz” tepkisini gösterdi.

Ünal: Sonları malum. Sanırım mesajı anlamadınız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da; "Türk Solu dergisinin FETÖ'cü genel yayın yönetmeni de zamanında benzer bir mesaj vermişti. Sonları malum. Sanırım mesajı anlamadınız" dedi.

Özkaya: Şerefsizliğin ve alçaklığın da sınırını olmadığını gösterdiler

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da; Ragıp Zarakolu'nu darbe sever müsvette olarak tanımladı ve "Şerefsizliğin ve alçaklığın da sınırını olmadığını gösteren, güya gazeteci geçinen, İnönü dönemi despotizminin aşağı bir insanlık dışı darbe sever müsvedde. Hodri Meydan alçaklar gürûhu, biz buradayız. Bekleriz!" dedi.

Özboyacı: Siz kimsiniz ki böyle bir şey öngörüyorsunuz

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise; "Bu hastalıklı zihniyet hiçbir zaman değişmeyecek. Biz kadere inanmış bir milletiz. Siz kimsiniz ki böyle bir şey öngörüyorsunuz. Biz Allah'ın izni, milletimizin hayır duası ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikamet üzere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.