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Kartal'da pencereden atlayıp intihar etti eşi de evde ölü bulundu

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KARTAL'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan Lokman Of (74) hayatını kaybetti. Olay sonrası intihar eden adamın evine giren polis, Lokman Of'un eşi olduğunu belirlenen Zekiye Of'u da evde ölü buldu.

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Olay saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Leman Sokakta meydana geldi. Sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve girilince eşinin de cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lokman Of'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Görgü tanıklarının yaşlı adamın 4. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak intihar ettiğini söylemesi üzerine ekipler daireye girerek inceleme yapmak istedi. Kapının kilitli olması üzerine çilingir yardımıyla dairenin kapısı açıldı. Ekipler intihar eden kişinin eşi Zekiye Of'un da evde cesedini buldu.

Bunalıma girip eşini öldürdü iddiası

Olayla ilgili bir komşusu, "Çilingir ve girdiğinde her taraf kanmış. Eşi de ölmüş. Herhalde bunalıma girmiş eşini öldürdükten sonra intihar etmiş" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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