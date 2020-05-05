Hemşire koronavirüs tedavisi görüp fenalaştı parmakları gerçeği ortaya çıkardı
İSTANBUL'da yoğum bakım hemşireliği yapan Nadide Şahin (24), nefes darlığı, halsizlik şikayetiyle başvurduğu hastanede testi negatif çıkmasına rağmen ciğerlerindeki görüntü nedeniyle koronavirüs tedavisi gördü. Tedavisinin ardından daha da fenalaşan genç hemşire parmaklarındaki değişimden kalp hastalığından şüphelenip ekokardiyografi çektirince gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar..
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışan 24 yaşındaki Nadide Şahin, pandemiden önce nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle kendi hastanesinde muayene oldu. Önce akciğer enfeksiyonu düşünülerek hastaneye yatırıldı ve pnömoni tedavisi gördü.
5 gün koronavirüs tedavisi gördü: Tekrar işinin başına dönen Nadide hemşire, 15 gün sonra nefes darlığı şikayeti artınca tekrar acile başvurdu. O tarihlerde Kovid salgını Türkiye’de de görülmeye başlandığı için hemen akciğer tomografisi istendi ve PCR testi yapıldı. Testi negatif çıkmasına rağmen tomografisi Kovid-19’a uyumlu göründüğü için 5 günlük ilaç tedavisine başlandı ama kötüleşmeye devam edince hastaneye yatırıldı.
"Yatakta sağdan sola dönemez hale gelmiştim"
Genç hemşireye bu süreçte iki kez PCR testi, daha sonra da antikor testi yapıldı ancak hepsi negatif çıktı. Şahin, “Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışıyorum. Hastaneye son yatırıldığımda 20 gün takip edildim, Kovid’e dair tek bulgu akciğer tomografisi ve nefes darlığı idi. Artık yatakta sağdan sola dönemez hale gelmiştim. Sürekli taşikardi vardı. İstirahat halinde bile nabzım 100’ün üzerindeydi. Kendimde bir aksilik olduğunu, Kovid olmadığımı biliyordum. Tırnaklarımın çomaklaştığını farkettim ve ısrarcı oldum, sonunda kendi bölümündeki doktorlarıma göründüm. Çekilen ekokardiyografi sonucunda mitral kapak yetmezliğim olduğu ortaya çıktı. Pulmoner arterlerimde buna bağlı daralma vardı. Birkaç gün içinde acil kalp ameliyatına alındım” dedi.
"Çomak parmak vücutta dolaşım bozukluğuna işaretti"
Kalp kapağındaki bozulmanın 20 yıldan fazladır devam ettiğini öğrendiğini anlatan Nadide Şahin “Hatta belki doğuştan bile olabileceği ortaya çıktı. Kovid olmadığım anlaşılınca hızla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’ne sevk edildim. Ertesi gün de acilen ameliyata alındım. Kalbimle ilgili bir sıkıntı olabileceğini, kalbimden şüphelendiğimi söyledim ama taşikardimi strese bağladılar, nefes darlığımı da Kovid zannettiler. Yaşım çok genç olduğu ve akciğer tomografimdeki buzlu cam görüntüsü nedeniyle kimsenin aklına kalp hastalığı gelmedi sanırım. Benim için çomak parmak, vücudumda bir dolaşım bozukluğuna işaretti; nefes darlığım ise akciğer değil kalp kaynaklıydı. Açıkçası mesleki şüphelerim hayatımı kurtardı."dedi.