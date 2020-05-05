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Sivas'ta kolonya içip komaya girdi hayatını kaybetti

SİVAS'ta, kaldığı pansiyonda kolonya içerek komaya giren Adnan Kılıç (57), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Akılların anlam veremediği Olay, dün saat 15.00 sıralarında Uluanak Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan Adnan Kılıç'ın rahatsızlandığını gören görevliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kolonya içtiği belirlendi

Kolonya içtiği belirlenen Kılıç, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Komaya giren ve yoğun bakımda tedaviye alınan Adnan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. 

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