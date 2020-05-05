HABER /  MEDYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

İnternethaber 20 yaşında! Tüm okurlarımıza teşekkür ederiz

ADV En özel anneler günü hediyeleri

5 Mayıs 2000 günü yayın hayatına 'merhaba' diyen İnternethaber artık 20 yaşında... Küçücük bir ofiste iki kişilik bir ekiple yola çıkan İnternethaber şu anda Türkiye'nin en çok takip edilen haber portallarının başında geliyor... 

Abone ol

2000 yılının 5 Mayıs'nda attık ilk harcı. Şımarmadan, sırnaşmadan, tevekkülü elden bırakmadan tam 20 yıldır yol alıyoruz...

Hadi Özışık'ın, Süleyman Özışık ile birlikte Kadıköy'de küçük bir ofiste ilk yayınını yaptığı İnternethaber, artık Türkiye medyasının köklü kuruluşlarından birisi oldu.

İki kişilik bir ekiple yola çıkan İnternethaber şu anda Türkiye'nin en çok takip edilen haber portallarının başında geliyor... 

Bu süreçte haberlerimizde yalan yanlış olmasın diye azami dikkat ettik. Kalbimizin zehirlenmemesi için, okuyucularımızdan başka efendi edinmedik. Saygısızlık yapmadık, çirkinliğe teslim olmadık...

Birilerinin bizim başarılarımızdan rahatsızlık duymaya başladığını görünce, takdire şayan bir iş yaptığımızı görmüş olduk. Kimileri arkamızdan konuştuysa da, biz önde, en önde yürümenin tadını çıkardık, çıkarıyoruz...

İnternethaber'in güzel ailesi... 

20'imize kadar size dokunduğumuz için başarılı olduk... 

Hatalarımız olmadı mı?..

Oldu, olacaktır! ...

Biz hatalarımızı telafi ederiz... 

Yeter ki siz bize kalbinizi ve gönlünüzü açmaya devam edin... 

İyi ki varsınız!..

İyi ki varız... 

Nice yıllara...

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Kaç Türk öldü kaç kişi tahliye edildi?
CNN International Türkiye'de filyasyon çalışmasını dünyaya örnek gösterdi.
İstanbul'daki her 5 kişiden 1'i koronavirüs kaynaklı risk altında! Prof. Şeker açıkladı
LGS'de bir ilk Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıkladı! işte okulların açılacağı tarih
Yılmaz Özdil'in villası için karar çıktı villa yıkılacak
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Ege ve Akdeniz kıyıları için 'tsunami' uyarısı
ÖNCEKİ HABERLER
Ömer Çelik'ten darbe imalarına çok sert tepki! Yassıada zihniyetini hayata geçirmektir
Kartal'da pencereden atlayıp intihar etti eşi de evde ölü bulundu
Üniversiteler açılacak mı YÖK bu sene üniversiteler ne zaman açılır?
Antalya'da cezaevinden 20 gün önce çıktı trafik kazasında öldü
Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 3 PKK'lı terörist öldürüldü
Hıdırellez mesajları resimli yeni hıdırellez bayramı kutlama sözleri
Yorumlar 1 yorum