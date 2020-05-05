Doların ateşi çıktı tarihi rekoruna yaklaştı! İşte döviz kurunda son durum

Pazartesiyi 7.04 liradan kapatan doların bugün tekrar ateşi yükseldi. Dolar saat 13:00 itibariyle 7,08'i aştı ve tarihi zirvesine biraz daha yaklaştı.

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Dolar/TL kuru salı gününe 7,04 seviyesinde başladı. Cuma günü 7'yi aşan kur, dün tahminlerden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası yükselişini sürdürerek 7,05 ile 13 Ağustos 2018'den beri en yüksek gün içi seviyeye çıkmıştı. Kur bugün de değer kazanarak 7,08 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar kuru, 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile rekor kırmıştı.

Saat 13:00 itibariyle döviz piyasası: Dolar güne yükselişle başladı. Saat 13:00'te dolar serbest piyasada 7.0892 liradan işlem görüyordu. Serbest piyasada Euro ise 7.69 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul ise 98 bin 425 puana kadar geriledi....

TL yılbaşından beri yüzde 15 değer kaybetti

Koronavirüs salgınının piyasalarda yarattığı endişe ile ekonominin hem üretim hem tüketim bacağında yaşanan aksaklıklar, çoğu para biriminde baskı yaratıyor. Bu yılın başından beri TL, dolara karşı yüzde 15 değer kaybetti. Diğer gelişmekte olan kimi para birimlerinde %25'i aşan kayıplar yaşanıyor. Bazı para birimleri ise TL'den daha iyi bir performans gösteriyor.