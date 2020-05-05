Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi! Swap limitlerini yeniden artırdı
Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı TL swaplarında limiti yüzde 30'dan yüzde 40'a yükselttiAbone ol
TCMB'den bankalara gönderilen yeni kararla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda kotasyon yoluyla gerçekleştirilen işlemlerde limit, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'undan yüzde 40'ına çıkarıldı.
Bu karar ile bankalar TCMB ile daha fazla miktarda swap yapabilecek. TCMB bu yolla rezervlerini artırma imkanı bulabilecek.
Swap nedir?
Swap, kelime anlamı olarak “değiş, tokuş, takas” anlamına gelir. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.
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