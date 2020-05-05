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Bakan Mustafa Varank'tan flaş açıklama: 11 Mayıs itibarıyla başlamış olacak

Anadolu Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacağını duyurdu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, normalleşme adımları kapsamında alınan son kararı açıkladı.

Çarklar tam kapasite dönecek

Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katılan Varank, burada yaptığı konuşmada "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak." dedi.

Kocaeli'nden sonra Ankara'ya laboratuvar

Varank ayrıca "Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Varank, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

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