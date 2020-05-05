Koronavirüs rüyaları da etkiledi bilinçaltı geçmişin izlerini ortaya çıkarıyor!
Uzmanlara ve yapılan araştırmalara göre koronavirüs salgını birçok kişide garip ve sıra dışı rüyalar gibi yeni bir fenomeni ortaya çıkardı.
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyarlarca kişinin evlerine kapanması ve günlük alışkanlıkların değişmesi birçok kişide 'garip ve sıra dışı rüyalar' gibi yeni bir fenomeni ortaya çıkardı.
İnsan hayatında daima var olan rüya insanın gün içerisinde karşılaştığı olayların bilinçaltında büründüğü hal olarak karşısına çıkar.Güzel düşler iyi olma halinin bir yansıması olurken, görülen kabuslar ise gün içinde insanın çok da farkında olmadığı ama yaşadığı stresi ve endişelerin bir işareti olarak yorumlanıyor.
Bazı uzmanlara göre karantina uygulamaları ile alışık olduğu ortamından kopan insanda 'esinlenme eksikliği' yaşanıyor. Bu da bilinçaltını geçmişte yaşanan izlere geri dönmeye zorluyor.
Beş araştırma ekibi tarafından farklı ülkelerde 600 kişiden alınan örnekler, rüyaların pandeminin etkisiyle stres, izolasyon, anksiyete ve tipik uyku alışkanlıklarından farklı duygulara büründüğünü gösteriyor.