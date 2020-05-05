Koronavirüs rüyaları da etkiledi bilinçaltı geçmişin izlerini ortaya çıkarıyor!

İnsan hayatında daima var olan rüya insanın gün içerisinde karşılaştığı olayların bilinçaltında büründüğü hal olarak karşısına çıkar.Güzel düşler iyi olma halinin bir yansıması olurken, görülen kabuslar ise gün içinde insanın çok da farkında olmadığı ama yaşadığı stresi ve endişelerin bir işareti olarak yorumlanıyor.